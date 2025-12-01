Автоэксперт назвал признаки износа зимних шин

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT рассказал, как по внешним признакам и особенностям во время езды распознать износ зимней резины.

«Износ зимних шин лучше всего определить при осмотре до их установки. Обратить внимание стоит на наличие шипов, опрелость, неравномерный износ и на год выпуска резины. Зимние шины — это не только ламели противоскольжения, шипы и особый рисунок протектора. Это ещё и особый состав резины», — поделился он.

С возрастом даже хорошая с виду зимняя резина дубеет и теряет свои качества, предупредил эксперт.

«Определить по косвенным признакам это достаточно просто. Сперва стоит обратить внимание на год выпуска покрышки. Если резина старше пяти-шести лет, стоит задуматься о её замене. Весьма вероятно, что такая покрышка стала жёсткой и уже не будет тормозить, как раньше», — пояснил он.

Если при эксплуатации машины водитель чувствует, что ему трудно тронуться с места, увеличился тормозной путь и чаще срабатывает АБС — это верный признак того, что резина не способна хорошо держать зимнюю дорогу, добавил он.