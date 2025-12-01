У россиян новый фаворит на рынке кроссоверов

Solaris HC впервые попал в «пятёрку» самых продаваемых кроссоверов России. На российском рынке кроссоверов произошли изменения. На 48-й неделе года в «пятёрку» самых продаваемых моделей попал Solaris HC. За период с 24 по 30 ноября было реализовано 1 074 таких новых машин, что позволило данной модели впервые за всё время подняться на четвёртую позицию в рейтинге востребованных SUV в стране.

© Quto.ru

Лидерство в этом сегменте, как и прежде, удерживает кроссовер Haval Jolion, который в этот раз разошёлся тиражом в 1 592 машины. Вторую строчку сохраняет модель Tenet T7 с результатом в 1 337 реализованных автомобилей. На третьей позиции — Tenet T4, который был продан в количестве 1 243 единицы.

Таким образом, Solaris HC, заняв четвёртое место, сумел обойти кроссовер Geely Monjaro (968 единиц), замкнувший первую «пятёрку».

Также в «десятку» лучших по продажам в сегменте SUV попали Belgee X50 (928), Belgee X7 (884), Lada Niva Legend (785), Haval M6 (748) и Lada Niva Travel (717).