В России упали продажи новых Lada

По итогам последнего месяца осени объем реализации новых автомобилей Lada снизился на 27,6 процента в годовом выражении, до 27,4 тысячи единиц. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Автостат».

Вместе с тем Lada сохранила лидерство на российском автомобильном рынке. На долю этой марки пришлось в ноябре свыше 21 процента от объема. Впрочем, в аналогичный месяц прошлого года доля Lada была на десять процентных пунктов больше

Отмечается также, что в целом продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре увеличились на пять процентов, до 127,9 тысячи единиц. За 11 месяцев в стране реализовали 1,2 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 17,8 процента меньше, если сравнивать с январем-ноябрем 2024 года.

В конце ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» запланировал вернуться к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года. Заработную плату работников компании также пообещали вернуть к 100-процентным показателям.