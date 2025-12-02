Цены на свинину в России рухнули

К началу декабря оптовая стоимость свинины в зависимости от части туши упала на 4-27 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные мониторинга аналитической компании NTech «Коммерсантъ».

Цена товарных свиней упала на 14 процентов, грудинки — на 27 процентов, лопатки — на 7 процентов, окорока — на 4 процента, а полутуши — на 10 процентов. Единственной подорожавшей позицией стал карбонад, прибавивший 14 процентов. Сам тренд сформировался в октябре.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев объяснил такую динамику снижением спроса на свинину из-за смены потребительского поведения.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина согласна с тем, что этот фактор носит фундаментальный характер. Вместе с тем она заметила, что в октябре-ноябре наступает сезонное затишье потребления одновременно с пиком производства.

В свою очередь, директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов напомнил, что до этого свинина подорожала и часть покупателей отказались от нее. Рост экспорта не в состоянии повлиять на ситуацию даже с учетом того, что за первые десять месяцев года за рубеж отправили в полтора раза больше мяса.

По словам Корягиной, ситуация создает угрозу для свиноводов. Падение спроса сокращает рентабельность бизнеса, с чем предприниматели сталкиваются на фоне неблагоприятных кредитных условий. Краснов указывает, что издержки производства с начала года поднялись на 25-30 процентов, так что у предприятий падает финансовая устойчивость. Менее эффективным хозяйствам на этом фоне угрожают убытки и банкротство.