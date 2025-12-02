Сколько будет стоить обновленная Lada Niva Travel

Модель выходит на рынок в шести исполнениях: Classic, Comfort, Life, Enjoy, Techno и специальном «хоккейном» KHL.

АВТОВАЗ представил нынешний внедорожник Lada Niva Travel в конце 2020 года, а рестайлинг он пережил в 2025-м. Презентация посвежевшей модели прошла в июне в ходе Петербургского международного экономического форума. Как Kolesa.ru сообщал ранее, обновление принесло SUV российской марки изменения во внешности и другую технику. Теперь опубликован полный прайс-лист посвежевшего внедорожника.

Lada Niva Travel выходит на рынок в исполнениях Classic, Comfort, Life, Enjoy, Techno и специальной «хоккейной» версии KHL. В прошлом месяце стала известна стартовая рекомендованная розничная цена обновлённого SUV – за вариант Classic просят 1 390 000 рублей. Такому автомобилю положены: 15-дюймовые стальные колёсные диски, электропривод и обогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъёмники, отделанный чёрной тканью салон, гидроусилитель руля, аудиоподготовка, а также фронтальная подушка безопасности водителя.

Покупка следующей комплектации – Comfort – обойдётся в 1 499 000 рублей. Этому внедорожнику положены в том числе фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, рейлинги на крыше, кожух для «запаски», подголовники для второго ряда сидений, передний подлокотник с подстаканниками, подогрев передних кресел, кондиционер и охлаждаемый бардачок.

Далее следует исполнение Life стоимостью 1 574 000 рублей. Lada Niva Travel в этой версии снабдили полностью светодиодными головной оптикой и легкосплавными колёсными дисками размером 15 дюймов. За ним идёт версия Enjoy, её рекомендованная розничная цена – 1 688 000 рублей. Этот внедорожник оснастили информационно-развлекательной системой с семидюймовым дисплеем, камерой заднего вида, круиз-контролем, задними датчиками парковки и 16-дюймовыми «катками».

Топовой версией является Techno, за неё просят 1 760 000 рублей. У такого внедорожника 17-дюймовые литые диски, светодиодные противотуманки, кожух запасного колеса, корпуса зеркал и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, тонировка задних стёкол, обогрев лобового стекла, кресло водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, салон отделан тёмно-серой тканью.

Цена «хоккейного» исполнения KHL, согласно прайс-листу, равна 1 785 000 рублей. В его основе лежит самая богатая комплектация обновлённой Niva Travel, а в списке отличий только особый декор, включающий в себя накладки на пороги, коврики на полу и в багажнике, защитный фартук для грузового отсека, сумку-органайзер, рюкзак и термокружку.

Стоит напомнить о том, что в ходе обновления внедорожник получил восьмиклапанный бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, отдача которого равна 90 л.с., а максимальный крутящий момент – 153 Нм (для сравнения, у дореформенной версии – 1,7 литра, 83 л.с. и 129 Нм). В пару этому мотору предлагается адаптированная пятиступенчатая механическая коробка передач. Подробнее об этом силовом агрегате ранее рассказал корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.

Отметим, дореформенная Lada Niva Travel пока что по-прежнему есть в продаже. Рекомендованная розничная стоимость такого внедорожника варьируется в диапазоне от 1 314 000 до 1 639 000 рублей.