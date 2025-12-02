В РФ нашли почти новый Toyota LC Prado 150 2017 года

Как выяснила "Российская газета", в Нижнем Новгороде ищет нового хозяина легендарный Toyota Land Cruiser Prado 150. Внедорожник выпущен в 2017 году, но находится в первозданном виде.

За 8 лет на машине проехали всего 9 тысяч километров. Для дизеля 2,8 литра (177 л.с.) - это даже не обкатка. В паре с мотором работает автоматическая коробка передач.

Все элементы автомобиля, включая элементы подвески, которые можно разглядеть, находятся в идеальном состоянии.

"Ленд Крузер" в 150-м кузове представлен в комплектации "Элеганс", в которую в том числе входят штатная мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контроль и зимний пакет.

За машину владелец назначил цену 5 950 000 рублей. На фоне 17-летней "капсулы времени" Land Cruiser Prado 120, о котором "РГ" рассказывала ранее, данное ценовое предложение выглядит привлекательно. К тому же продавец допускает торг.

Новый Land Cruiser Prado (250) будет стоить в 1,5-2 раза дороже.