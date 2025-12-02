Минпромторг объяснил логику изменений в утилизационном сборе

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обсудил с главой Минпромторга Антоном Алихановым стратегию технологического развития отечественного автопрома. В рамках пресс-конференции, посвященной изменениям в утилизационном сборе, речь зашла о ключевых вызовах: от электронной компонентной базы до создания общих двигателей.

«Краеугольным камнем любого машиностроения является электронная компонентная база. У нас есть четкий, инвентаризированный план на ближайшее десятилетие по развитию производства микроэлектроники, и мы будем прописывать переход на автоэлектронику российского производства в 719-м постановлении правительства», – заявил министр.

Отвечая на вопрос о проблемах с «механической» частью, включая двигатели и коробки передач, Алиханов не исключил использование административного ресурса. Он отметил, что условия 719-го постановления можно сформулировать через обязательность использования конкретных российских узлов. По его мнению, для экономической обоснованности производства нового двигателя необходим рынок в объеме около миллиона автомобилей, что делает задачу роста рынка базовой.

Касаясь последствий отмены льготного утильсбора для машин мощнее 160 л.с., глава Минпромторга ожидает сокращения доли ввоза таких автомобилей частными лицами и их «омоложения». При этом в сегменте менее мощных автомобилей, где объемы российского производства достаточны, отмена льготной ставки не планируется.

На вопрос о более высокой цене локально собранных автомобилей по сравнению с прямым импортом Антон Алиханов ответил, что задачей ведомства является создание условий, при которых местное производство станет более выгодным. Он напомнил об инвестиционных обязательствах владельцев автозаводов, превышающих 350 миллиардов рублей, и указал на значительный потенциал для роста производительности труда и роботизации.

Напомним, новые правила расчета утильсбора вступили в силу с 1 декабря. Стоимость мощных автомобилей выросла на несколько сотен тысяч рублей.