Audi зарегистрировал в России одноименный товарный знак

Немецкий автопроизводитель Audi (входит в состав концерна Volkswagen, ушедшего из РФ) зарегистрировал одноименный товарный знак в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака Audi была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 18 июля 2025 года из Германии. Товарный знак регистрируется по 14 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, товарные средства, печатную продукцию и страховые операции, следует из данных службы.

Дата истечения действия товарного знака в РФ - 18 июля 2035 года.

С ноября 2007 года Volkswagen производил автомобили в Калужской области. В 2011 году компании "Фольксваген груп рус" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде. Компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в России 3 марта 2022 года.