Представитель АвтоВАЗа резко ответил на претензии о ценообразовании

Россияне часто критикуют отечественные авто, считая их слишком дорогими для своего качества. Почему машины не могут стоить дешевле, блогеру Амирану Сардарову на его YouTube-канале рассказал директор по продуктам и программам АО «АВТОВАЗ» Олег Груненков.

Для сравнения: «Лада Веста» в определенной комплектации оценивается в 1,6 млн рублей, тогда как полностью укомплектованный Chery из Китая, прошедший долгий путь и растаможку в Кыргызстане, стоит 1,4 млн рублей. Этот пример часто приводят в дискуссиях о ценообразовании.

«Нас обвиняют в том, что мы делаем слишком дорогие автомобили за свою цену. У каждого покупателя в голове есть понимание, за что он готов заплатить. Мы все хотим иметь мерседесы по цене «Гранты» – за миллион. Но чудес в жизни не бывает», – заявил Груненков.

По его словам, речь идет не просто о заводе, а о колоссальном труде тысяч людей и вложенном времени. Любое производство должно эти затраты окупать, чтобы существовать и развиваться дальше.

«Почему люди думают, что все должны делать за бесплатно? Мы итак постоянно работаем над эффективностью производства, возможностью снижения затрат», – подчеркнул Груненков.

Он отметил, что в текущем году компания практически не поднимала цены на свою продукцию. По его словам, рост не компенсируется извне, а покрывается исключительно за счёт внутренней эффективности предприятия.

Также в компании ранее прокомментировали подозрения ее причастности к декабрьскому повышению утильсбора.