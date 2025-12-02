Уникальный дизельный УАЗ "Хантер" для работы в шахтах сняли на фото

На Березовском руднике № 1 белорусского ОАО "Беларуськалий" продолжаются промышленные испытания автомобиля УАЗ, оснащенного дизельным двигателем и адаптированного для эксплуатации в шахтах. Машину переоборудовало одно из солигорских предприятий.

Пробег в подземных условиях уже превысил 500 км - половину дистанции, необходимой для завершения испытаний. По итогам опытно-промышленных испытаний будет принято решение о возможности серийного применения дизельных УАЗов в подземных условиях.

В настоящее время на рудниках "Беларуськалия" применяется 41 автомобиль УАЗ. По данным компании, этот тип техники считается оптимальным для оперативного персонала благодаря полному приводу и компактным габаритам, позволяющим работать в ограниченном пространстве.

Использование модифицированных автомобилей местного производства, как отмечают на предприятии, позволит упростить логистику поставок и последующее обслуживание техники.

