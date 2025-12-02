Систематический нарушитель ПДД протаранил автомобиль с женщиной и младенцем

Во Владивостоке 50-летний водитель, в 2025 году 12 (прописью – двенадцать) раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в очередной раз ими пренебрёг и протаранил автомобиль, в котором находились женщина с ребёнком, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

© Deita.ru

ДТП произошло 1 декабря в 15:50 на улице Луговой. Водитель, управляя автомобилем Honda Freed, поднимался с площади Луговой к развязке на улице Баляева и при повороте налево в районе перекрёстка с улицей Горной не уступил дорогу кроссоверу Changan UNI-T. От удара кроссовер отбросило в автомобиль Subaru Trezia, двигавшийся в попутном направлении.

При столкновении пострадали пассажиры «Чангана» - 26-летняя девушка с годовалым ребёнком. Им назначили амбулаторное лечение.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции проверили виновника аварии – водительский стаж составляет 20 лет, состояние опьянения не установлено, но имеются 12 случаев привлечения к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Административная «копилка» автомобилиста пополнилась очередным нарушением – статья 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее нетяжёлый вред здоровью человека). Степень тяжести вреда устанавливается, от этого будут зависеть размер штрафа и продолжительность срока лишения водительских прав. Решение будет вынесено после завершения всех назначенных исследований.

Ранее сообщалось о задержании водителя внедорожника, который протаранил на Леопардовой набережной ограждение и снёс пару фонарей. Его оштрафовали суммарно на 10 300 рублей за неимение права управления транспортным средством, его регистрации в ГАИ и полиса ОСАГО, езду по пешеходной дорожке и повреждение дорожных сооружений. С места аварии водитель скрылся, в связи с чем расследуется административное дело, нарушителю грозит арест на срок до 15 суток.