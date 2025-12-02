Российским автолюбителям грозят крупные штрафы

В ноябре 2025 года в СМИ начала массово появляться информация о дефорсировании двигателей россиянами на импортируемых автомобилях. Эксперты Migtorg рассказали "Российской газете", чем грозит "безобидная" процедура автовладельцам.

Основная цель этой процедуры - программно занижать мощность транспортного средства с целью попадания под льготный расчет утилизационного сбора и, в дальнейшем, уменьшения ежегодного транспортного налога. Часто в пример приводят импортируемую BMW 3 Series, мотор которой в одной из комплектаций обладает мощностью 258 л.с. Налог на такой автомобиль в Москве составит 38 700 рублей. Однако существует и комплектация с аналогичным мотором, но мощностью всего 156 л.с., где налог в Москве составит 7800 рублей за год. Специальные организации "снимают" мощность автомобиля до прохождения таможни, а после постановки на учет - восстанавливают ее до заводских значений, а порой и выше нормы.

Сейчас налоговая служба будет тщательнее отслеживать такие случаи. Согласно пункту 3 статьи 88 Налогового кодекса РФ, налоговая служба имеет право вызвать гражданина для дачи пояснений и уточнить, была ли занижена мощность автомобиля и правомерно ли это действие. Если вам пришло уведомление о вызове для дачи пояснений, необходимо лично посетить ФНС.

В определенных случаях может быть выписан штраф: 20% от суммы налога - если отсутствует умысел правонарушения. Или 40% - если умысел удалось доказать. Надзорный орган может доначислить сумму налога, если квалифицирует дефорсировку двигателя как способ уменьшить налоговую базу. Доказать реальную мощность автомобиля могут помочь документы с контрагентами, через которых был осуществлен привоз, а также оценочный лист с техническими характеристиками.

Напомним, что срок исковой давности по налоговым правонарушениям составляет три года (ст. 113 НК РФ). Это означает, что налоговая служба в ряде случаев может предъявить требование об уплате недоимки, штрафов и пеней за период до трех лет назад, все зависит от конкретных обстоятельств, наличия умысла, способа выявления нарушения.