УАЗ первым в России начал модернизировать свои моторы под биотопливо

Ульяновский автомобильный завод первым в России начал модернизировать двигатели своих машин под биотопливо, сообщает Telegram-канал Mash.

«Завод уже тестирует двигатель 3МЗ-409 и новую версию 3МЗ Pro на предмет совместимости с бензином с 10% спирта (он же Е10) и возможных технических доработок. УАЗ — первопроходец в топливной адаптации — ГАЗ и АвтоВАЗ с этим пока не торопятся», — сообщает канал.

В ноябре текущего года Государственная Дума окончательно утвердила изменения в законодательстве, аннулирующие акцизный сбор на денатурированный этиловый спирт, применяемый в процессе изготовления бензина марки Аи-92. Данное нововведение открывает возможность увеличения доли этанола в составе указанного топлива до 10%.

До этого Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой проверить возможность использовать бензин Аи-92 с содержанием 10% этилового спирта в автомобилях, производимых и продаваемых в России.

В инструкциях по эксплуатации к популярным российским автомобилям прописаны ссылки на ГОСТы, где прямо указано ограничение в 5% на содержание этанола. НАС привели в пример руководства по эксплуатации Lada Vesta, УАЗ «Патриот» и ГАЗ «Соболь».

По мнению НАС, возможны ситуации, когда при обращении по гарантии владельцу машины откажут в ремонте машины, так как в руководстве по эксплуатации установлен прямой запрет на использование топлива, содержащего 10% этилового спирта.