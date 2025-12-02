Nissan меняет курс: австралийское подразделение пересматривает свою работу

Nissan меняет курс: австралийское подразделение бренда пересматривает традиционный подход, делая ставку на модели китайского производства. Новый гибридный пикап Nissan Frontier Pro, созданный в партнёрстве с Dongfeng Motor, станет первым шагом в реализации стратегии возвращения на ведущие позиции в регионе, пишет 32CARS.RU.

Глава Nissan Oceania Эндрю Хамберстоун подтвердил, что компания отходит от концепции японского монобренда, открываясь к локализации и внедрению китайских разработок. Параллельно обсуждается выпуск версии Navara Pro 4X, которая составит конкуренцию таким моделям, как BYD Shark 6. Упор делается на соответствие экологическим требованиям Австралии и укрепление связей с местными дилерами.

Последние годы оказались непростыми для Nissan в регионе — падение спроса и штрафы за превышение выбросов CO₂ подорвали позиции компании. Однако новый вектор развития обещает вернуть марке долю рынка за счёт более доступных и технологичных моделей. Основной акцент — устойчивое развитие и сохранение дилерской сети при адаптации к новым требованиям рынка.