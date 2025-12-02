"Автостат": предрек будущее Tank 300

В условиях общего подорожания старших моделей Tank 300 продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке. По мнению директора розничных продаж АГ "Авилон" Ильи Петрова, которое он выразил агентству "Автостат", доля этой машины в структуре продаж бренда может достичь 50-60% после обновления.

Он отметил, что внедорожник остается младшей и самой доступной моделью в линейке Tank. Его потребительские характеристики - стоимость, функциональность, проходимость и практичность - делают его уникальным на рынке.

В пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" подчеркивают, что рамный автомобиль является самой востребованной моделью у российских покупателей, занимая 54% от общего объема реализаций.

Стоит напомнить, что обновленный Tank 300 предлагается в четырех комплектациях: Adventure (4 299 000 рублей), Premium (4 699 000 рублей), City Adventure (4 599 000 рублей) и City Premium (5 049 000 рублей).

Главное преимущество заключается в том, что машина сохранила свои технические характеристики. Под капотом по-прежнему находится 4-цилиндровый рядный бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатой АКПП.

В то же время внедорожник получил ряд функциональных нововведений. Уровень шума в салоне снижен благодаря двойному остеклению. Новое рулевое колесо с утолщенным ободом и беспроводная зарядка для смартфона стали стандартными для всех комплектаций. Мультимедийные возможности улучшены благодаря переходу на основные беспроводные протоколы подключения к смартфону.

