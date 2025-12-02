"Калашников" представил новый мотоцикл

Концерн "Калашников" разработал новую модификацию мотоцикла Иж-Эндуро, оснащенную прицепом. Проект выполнен в инициативном порядке специалистами центра прототипирования с учетом запросов потенциальных заказчиков.

© Российская Газета

Мотоцикл предназначен для применения в качестве малошумного и маневренного транспорта для силовых структур, подразделений МЧС, персонала рекреационных зон, аэродромов и природоохранных организаций.

Отмечается, что при разработке учитывались требования эксплуатации в сложных климатических условиях. Мотоцикл получил усиленные узлы крепления, упрощенную систему фиксации прицепа и удобный механизм погрузки.

Иж-Эндуро имеет электрическую силовую установку, мощности которой хватает на развитие скорости до 100 км/ч. Запас хода - до 100 км в зависимости от условий эксплуатации и нагрузки.

Масса мотоцикла составляет 100 кг, а грузоподъемность прицепа равна 200 кг. Размеры "тележки": 1815×955×405 мм.

Первая партия техники готовится к отправке на испытания, по итогам которых планируется дальнейшее совершенствование конструктивных решений.