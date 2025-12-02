В Белоруссии запустили автобренд Zubr

В Беларуси в скором времени появится новый бренд - Zubr. Первые автомобили будут собираться на заводе "Юнисон". Как сообщает портал Av.by, компания уже принимает предзаказы на машины.

Всего заявлено пять моделей: Legenda (от 59 900 BYN - 1 605 919 рублей), Volat (от 59 900 BYN- 1 605 919 рублей), Talisman (от 71 900 BYN - 1 927 639 рублей), Zorka (75 000 BYN - 2 010 750 рублей) и Relikt (от 79 900 BYN - 2 143 000 рублей).

Примечательно, что на машины уже доступна кредитная программа сроком до 10 лет со ставкой от 1,9% годовых. Планируется, что со временем уровень локализации бренда будет расти, и автомобили станут получать все больше белорусских комплектующих.

Представители бренда не скрывают, что прототипами "Зубров" послужили модели марки Forthing (в Китае они продаются под названиями SX3, T5, T5L, Т5 EVO и Hedmos). Первый автомобиль Forthing появился в 2001 году.

