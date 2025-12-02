В России подсчитали все автозаводы

Заявление главы Минпромторга Антона Алиханова о том, что российский автопром выпускает более 20 брендов легковых автомобилей и около 50 моделей, совпадает с текущей структурой предприятий, на которых ведется производство или крупноузловая сборка, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

По открытым данным и информации производителей, в России в 2024-2025 годах собирались или продолжают собираться автомобили следующих брендов: Lada, УАЗ, "Москвич", Solaris, Evolute, Aurus, Sollers, Xcite, Haval, Chery, Tenet, Jaecoo, Omoda, Exeed, Jetour, Voyah, Kaiyi, SWM, BAIC, "АмберАвто", Eonix, Changan, JAC, VGV и Soueast.

Для российского рынка также поставляются машины белорусской сборки Belgee.

В отдельных случаях выпуск ограничивался тестовыми или малыми партиями. На "Автоторе" в 2025 году была сформирована небольшая серия автомобилей BMW из ранее поставленных машинокомплектов.

В стадии подготовки находится проект по сборке электромобиля "Атом". Обсуждаются возможные планы по локализации моделей Hongqi и возрождению бренда "Волга".