Москвич отсудил 3,7 миллиона рублей за бракованный подержанный Chery

Москвич смог получить 3,7 миллиона рублей за бракованный подержанный Chery
Житель Москвы смог взыскать с дилера 3,7 млн рублей за бракованный подержанный автомобиль Chery Tiggo 8 Pro. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что москвич приобрел автомобиль с пробегом 13 тысяч км, но вскоре обнаружил течь моторного масла, что в будущем могло грозить серьезными неисправностям двигателя. Мужчина четыре раза посещал фирменный сервис Chery, но там не смогли помочь с устранением проблемы.
В результате автовладелец воспользовался помощью юристов, которые направили досудебные претензии автодилеру. Независимая экспертиза показала заводской дефект — разошедшийся при отливке детали шов.
«Дилер согласился вернуть стоимость авто — 2,9 млн рублей. Но юристы потребовали возместить ущерб с учетом стоимости автомобиля на текущий период, с учетом подорожания она составила уже 3,7 млн», — говорится в сообщении.