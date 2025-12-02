Kia зарегистрировала в России новый товарный знак

Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в России товарный знак "Kia Проверено. С пробегом".

Регистрация была оформлена в декабре 2025 года, срок действия документа продлен до 2034 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Уточняется, что под новым знаком компания сможет проектировать комплектующие для автомобилей.

Ранее "РГ" сообщила, что новые товарные знаки в нашей стране зарегистрировала компания Audi.