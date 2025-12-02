Названы регионы-лидеры по покупке люксовых авто

Количество премиальных автомобилей (стоимость более 10 миллионов рублей) подскочило в России в 2024 году на треть - до 32,5 тысячи. В числе десяти регионов, где отмечен наибольший абсолютный рост их числа, оказались три субъекта СКФО.

Аналитики FinExpertiza провели исследование рынка престижных авто в преддверии первого декабря - даты уплаты транспортного налога за 2024 год. Выяснилось, что количество автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей в прошлом году увеличилось на 8,3 тысячи.

Первой в списке оказалась Москва, автопарк премиум-класса здесь пополнился на 3420 машин. Дагестан занял седьмую строчку рейтинга (плюс 169), далее идет Чечня (152), замыкает первую десятку Ставрополье (128). Кстати, край также вошел в топ-10 регионов РФ по общему числу люксовых машин. По его дорогам в 2024 году разъезжало 412 таких авто. Это обеспечило региону девятое место в рейтинге по данному показателю.

- Рост числа премиальных автомобилей на треть связан с несколькими факторами. Среди них можно выделить повышние уровня доходов потенциальных покупателей, расширение перечня доступных комплектаций и появление новых брендов, включая китайские. Определенное влияние могли оказать активизация покупок в преддверии повышения утильсбора, а также рост предложения на вторичном рынке и развитие программ trade-in, - сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Исследователи отметили, что с 2014 года для дорогостоящих автомобилей при уплате транспортного налога действует повышающий коэффициент, неофициально называемый "налогом на роскошь". Перечень таких машин формирует и ежегодно обновляет минпромторг России. Для авто стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей действует тройной коэффициент в течение 10 лет с момента выпуска, а для машин дороже 15 миллионов - в течение 20 лет. Но из-за различий в региональных ставках итоговая сумма налога на один и тот же автомобиль может отличаться по субъектам более чем втрое.

В качестве примера в FinExpertiza привели налог на Lamborghini Urus - самый продаваемый люксовый автомобиль в 2023 и 2024 годах. В большинстве регионов он составит 295,7 тысячи рублей, а в Ингушетии - 98,6 тысячи. В остальных северокавказских субъектах платеж выше: в Северной Осетии - 197,1 тысячи, Дагестане - 207 тысяч, а в Кабардино-Балкарии и вовсе -256,2 тысячи.

Также аналитики подсчитали, какая же общая сумма от "налога на роскошь" поступит от автовладельцев в бюджеты регионов СКФО. Так, для Ставропольского края выплаты чуть превысят 50 миллионов рублей, в Дагестане они составят 33 миллиона, а в Чечне - 39 миллионов. А всего по стране в бюджеты поступит немногим менее пяти миллиардов рублей.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко также связывает рост количества премиальных автомашин в России с повышением уровня жизни их владельцев. По данным ЦБ РФ, за два года 65 процентов российских домохозяйств увеличили свои реальные доходы.

- Рост количества премиальных автомобилей в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае во многом связан с комбинацией факторов: развитием отдельных секторов экономики, социальными нормами. Так, Дагестан в 2024 году вошел в число субъектов РФ с наибольшим приростом бизнеса - плюс 761 компания. В некоторых регионах СКФО владение престижными автомобилями может рассматриваться как показатель статуса и успеха. Но, конечно, этот фактор требует более глубокого социологического исследования, - заключил эксперт.

Кстати

Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", в октябре 2025 года россияне приобрели 253 подержанных и 62 новых автомобиля сегмента Luxury. Эксперты отмечают, что вторичный рынок люксовых машин растет уже семь месяцев подряд. Около 35 процентов таких авто с пробегом пришлось на марку Bentley. Почти каждый пятый б/у экземпляр относится к бренду Rolls-Royce. Если же говорить о конкретной модели, то самой популярной по итогам октября стал кроссовер Lamborghini Urus с показателем 37 штук.

Что касается новых люксовых машин, то самым продаваемым брендом в октябре стал Rolls-Royce - 26 экземпляров. В модельном рейтинге первенствовал Rolls-Royce Cullinan (19 штук), а Lamborghini Urus стал вторым с результатом в 13 машин.

Добавим, что за 10 месяцев нынешнего года в России было куплено 2222 автомобиля с пробегом сегмента Luxury (на 16 процентов больше, чем за тот же период 2024-го) и 573 новых люксовых автомобиля (плюс 26 процентов).