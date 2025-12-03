На "Автоторе" наладят выпуск нового Changan

С весны 2026 года на калининградском заводе "Автотор" начнется сборка нового поколения кроссовера Changan Uni-S. Об этом сообщил Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на исполнительного директора Changan Motors Rus Александра Кулагина.

На предприятии пока продолжается выпуск текущей версии Uni-S, но грядущая модификация будет значительно отличаться. Основное новшество - система полного привода, что существенно повысит характеристики модели.

Информация о начале серийного производства Changan Uni-S на "Автоторе" уже появлялась ранее в презентации Минпромторга, посвященной отечественным автозаводам. Ожидается, что продажи новинки стартуют в течение следующего года.

На сегодняшний день Changan Uni-S проходит сертификацию для российского рынка. Кроссовер уже получил набор сертификатов, необходимых для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит запустить массовую реализацию модели в нашей стране.