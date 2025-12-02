За что платим: раскрыты характеристики серийного электромобиля "Атом"
Стартап "Кама", реализующий проект "Атом" обнародовал характеристики одноименного электромобиля.
"Атом" предложат в нескольких компоновках. Базовые и каршеринговые версии - четырехместные. Для такси и государственных автопарков предусмотрены трехместные и четырехместные варианты с увеличенным пространством для пассажиров.
В модификациях для доставки предусмотрена съемная перегородка грузового отсека, такие версии будут одно- или двухместными.
Модель получила штурвальное рулевое управление со встроенным экраном и проекционный дисплей.
Система голосового ассистента позволяет управлять климатом, мультимедиа и рядом функций комфорта.
Комплекс помощи водителю ADAS 2.0+ включает 17 систем активной безопасности, среди которых адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение и ассистент автономной парковки.
За безопасность также отвечают шесть подушек и усиленный каркас кузова из высокопрочной стали.
Электрокар будет доступен в пяти цветах и с салоном из темной или светлой экокожи.
Запас хода составляет до 500 километров, зарядка с 20 до 80% занимает полчаса.
Разгон до 100 км/ч - 8 секунд, радиус разворота - 4,9 метра.
Гарантия для частных покупателей составляет 5 лет или 150 тыс. км, для такси и корпоративных парков - 3 года или 100 тыс. км.
Дата начала продаж "Атома" не раскрывается. Накануне стала известна стоимость отечественного электрокара.
Серийное производство модели наладят на автозаводе "Москвич".