За что платим: раскрыты характеристики серийного электромобиля "Атом"

Стартап "Кама", реализующий проект "Атом" обнародовал характеристики одноименного электромобиля.

"Атом" предложат в нескольких компоновках. Базовые и каршеринговые версии - четырехместные. Для такси и государственных автопарков предусмотрены трехместные и четырехместные варианты с увеличенным пространством для пассажиров.

В модификациях для доставки предусмотрена съемная перегородка грузового отсека, такие версии будут одно- или двухместными.

Модель получила штурвальное рулевое управление со встроенным экраном и проекционный дисплей.

Система голосового ассистента позволяет управлять климатом, мультимедиа и рядом функций комфорта.

Комплекс помощи водителю ADAS 2.0+ включает 17 систем активной безопасности, среди которых адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение и ассистент автономной парковки.

За безопасность также отвечают шесть подушек и усиленный каркас кузова из высокопрочной стали.

Электрокар будет доступен в пяти цветах и с салоном из темной или светлой экокожи.

Запас хода составляет до 500 километров, зарядка с 20 до 80% занимает полчаса.

Разгон до 100 км/ч - 8 секунд, радиус разворота - 4,9 метра.

Гарантия для частных покупателей составляет 5 лет или 150 тыс. км, для такси и корпоративных парков - 3 года или 100 тыс. км.

Дата начала продаж "Атома" не раскрывается. Накануне стала известна стоимость отечественного электрокара.

Серийное производство модели наладят на автозаводе "Москвич".