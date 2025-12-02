В РФ привезли обновленный Honda Civic

Российский дистрибьютор автомобилей Honda в России открыл прием заказов на обновленный Civic 2025 модельного года. Седан одиннадцатого поколения получил пересмотренный дизайн, расширенное цифровое оснащение и обновленную линейку силовых агрегатов.

Автомобиль отличается от дореформенной версии модели передним бампером, решеткой радиатора и измененной светотехникой.

Для российского рынка предусмотрены две силовые установки. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор VTEC Turbo доступен в вариантах с отдачей 129 л.с.и 180 Нм, 182 л.с. и 240 Нм. Оба агрегатированы вариатором CVT.

Гибридная версия e:HEV построена на базе 2-литрового атмосферного двигателя и двух электромоторов. Суммарная отдача силовой установки составляет 203 л.с., максимальный крутящий момент - 315 Нм.

Средний расход у гибрида составляет 4,5 литра на 100 километров, у версии без электрической составляющей - 5,8 литра.

В России обновленный Honda Civic предлагается в базовой комплектации Comfort. Начальная цена - от 2 700 000 рублей.

Гарантия - три года или 100 тысяч километров пробега.