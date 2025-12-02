Рассекречена внешность кроссовера Genesis G90: авто сняли на фото

Рассекречен облик роскошного кроссовера Genesis, который, как ожидается, будет носить индекс GV90. Изображения новинки, опубликованные в социальных сетях, позволяют сделать первые выводы о дизайне автомобиля.

Издание CarBuzz сообщает, что на кадрах запечатлена вся линейка внедорожников Genesis, включая две модификации флагмана. Особое внимание привлекает кроссовер GV90, который заметно крупнее других моделей компании. Вероятнее всего, он будет предлагаться в версии с тремя рядами кресел.

Один из двух GV90 на изображении имеет колесные диски, аналогичные тем, что использовались на прошлогоднем концепте Neolun. Это наводит на мысль о том, что топовая комплектация кроссовера будет носить название Neolun и включать в себя эксклюзивные элементы дизайна. Кроме того, совсем недавно данное торговое название было зарегистрировано в базе ФИПС РФ.

Что касается технической составляющей, то пока нет точной информации о том, какой тип силовой установки получит GV90. По одной из версий, кроссовер выйдет на рынок как полностью электрический автомобиль с силовыми установками от Ioniq 9 и Kia EV9. По другой версии, для него адаптируют двигатель внутреннего сгорания от седана G90, чтобы создать гибридную силовую установку. Представители марки уже заявляли о разработке таких систем этим летом.

