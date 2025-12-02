В Хорватии нашли старый Ford , из которого сделали Nissan GT-R,

В Хорватии выставили на продажу необычный автомобиль, внешне напоминающий спорткар Nissan GT-R, хотя на самом деле им не является. Как отмечает Carscoops, он построен на базе старого Ford и оценен в 7,5 тыс. евро.

© Южный автомобиль

Согласно объявлению, реплика Nissan GT-R создана на основе Ford Cougar и была собрана в 2019 году. С тех пор пробег автомобиля составляет всего 1500 км. Точный год выпуска американского купе, послужившего базой, не указан, но модели Cougar производились в период с 1998 по 2002 год. Информация о том, кто занимался переделкой, также отсутствует.

По фотографиям видно, что реплика выполнена качественно и сильно напоминает оригинальный спорткар Nissan. Отличить её можно лишь по форме дверей, наклону передних стоек и линии крыши. Машина оснащена 2,5-литровым V6 мощностью 170 л.с., пятиступенчатой механической коробкой, новыми дисками с шинами Pirelli, светодиодной оптикой, камерой заднего вида, парктрониками, климатической системой и другими опциями. Привод передний.

Для сравнения, оригинальный Nissan GT-R R35, который повторяет эта реплика, оснащался 3,8-литровым турбированным V6 мощностью 480 л.с. и одной из самых продвинутых на 2007 год систем полного привода.