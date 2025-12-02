«Газель» и «Соболь» получили усиленную КПП

Горьковский автозавод перевел все бензиновые и газобензиновые версии «Газели Бизнес», «Соболя Бизнес» и «Газели NEXT» на усиленную 5-ступенчатую коробку КП-330, рассчитанную на входной момент до 330 Н·м. Ранее этот агрегат ставили лишь на дизельные «NEXT».

Переход шел по этапам: с марта 2025 года — цельнометаллические «NEXT», с сентября — «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» 4×2, с ноября — бортовые «NEXT», с декабря — полноприводные модификации «Газели Бизнес» и «Соболя Бизнес». Прежняя КП-250 останется только в запчастях.

Одновременно доработана и сама КП-330: новые синхронизаторы улучшили включение 1-й и 2-й передач, усиленная шестерня 5-й повысила долговечность на высоких скоростях и в межгороде. В 2025 году «Газель NEXT» также получила подушки безопасности водителя и пассажира, преднатяжители ремней и систему курсовой устойчивости, что повысило общий уровень безопасности и удобство повседневной эксплуатации.

По данным «Автостат Инфо», за первые 10 месяцев 2025 года «ГАЗ» продал 32 447 машин в сегменте LCV, что на 33% меньше, чем за тот же период 2025 года (48 257 ед.).