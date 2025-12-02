Cтраховщики назвали самые угоняемые машины 2025 года

Крупнейшие российские страховые компании по просьбе Autonews.ru составили антирейтинг автомобилей, которые чаще всего угоняли в 2025 году. Также они рассказали, сколько среди них китайских машин и в каких регионах угонов больше всего.

Лидеры антирейтинга

По данным «ВСК», в 2025 году наибольшим спросом у угонщиков пользовались автомобили корейских марок Hyundai и Kia — на них пришлось по 17% всех угонов. Далее следуют Lexus (14%), Lada (11%), Toyota и Mitsubishi (по 8%), а также Mercedes-Benz (5,7%).

В «Зетта Страхование» Hyundai также заняли первое место, но точные цифры не приводились.

Компания «РЕСО-Гарантия» на первом месте поставила Toyota, а в список популярных у преступников моделей вошли также Lexus, Skoda, Hyundai и Lada.

По статистике «Согласие», чаще всего в 2025 году угоняли китайские автомобили JAC, за ними следуют Nissan и Lada.

В «Ингосстрах» сообщили, что угонов в 2025 году зафиксировано немного, ограничиваясь случаями невозврата грузовиков FAW Oryx и Shacman из лизинга.

Китайские машины в зоне риска

Интерес к китайским автомобилям в 2025 году заметно вырос: доля угонов таких машин увеличилась до 8,5% (против 3% в 2024 году). Наибольшую популярность у преступников получили Chery и Lixiang — каждая марка приходится примерно на 3% всех угонов, отмечают в «ВСК».

В «Согласие» также отметили, что чаще всего угоняли Geely и Chery. По словам представителей компании, эти машины массового сегмента угоняют в основном для разбора на запчасти. Продажа целого автомобиля с перебитым VIN затруднена, поэтому китайские модели пока не представляют большой коммерческой ценности для преступников.

При этом, по данным «Согласие», число угонов китайских машин снизилось: в первые три квартала 2025 года зафиксирован один случай против двух за аналогичный период 2024 года. Если в прошлом году угоняли Omoda и Exeed, то в 2025 году — JAC. В «Зетта Страхование» китайских машин среди угонов не зафиксировано вовсе.

Самые «опасные» регионы

Наибольшее количество угонов пришлось на Москву — 28% всех случаев, по данным «ВСК». Далее следуют:

Санкт-Петербург — 20% Краснодарский край — 11% Дагестан, Татарстан, Кемеровская, Ростовская, Брянская, Рязанская, Тверская, Ярославская области и Хабаровский край — по 2,8% каждая