Число нарушений парковки у зарядных станций в Москве снизилось на 45%

Количество случаев, когда водители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания занимали места у зарядных станций для электромобилей, сократилось на 45% по сравнению с показателем годичной давности, когда было зафиксировано около 2 тыс. таких нарушений. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отмечается, в зонах зарядки электромобилей установлен знак «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой, которая разрешает размещать только электромобили и подзаряжаемые гибриды с целью зарядки. Штраф за нарушение правил составляет 4,5 тыс. руб.