Hongqi «наступает» на Европу

Для европейцев Hongqi до сих пор остаётся малоизвестным брендом, хотя в Китае эти машины давно стали символом статуса и роскоши. Но старейший в Поднебесной производитель премиальных автомобилей решил-таки покорить Старый Свет.

© Quto.ru

Стратегия предусматривает вывод на 25 европейских рынков 15 новых моделей — как полностью электрических, так и гибридных. И всё это задумано свершить до 2028 года включительно.

В ответ на высокие пошлины на ввозимые китайские электрокары, установленные в ЕС, руководство марки изучает возможность создания производственных мощностей в самой Европе. Такой ход не только снизит влияние пошлин, но и упростит логистику.

Пока что присутствие бренда на европейском рынке скромное — 771 проданная машина (данные на октябрь). Но в компании эту цифру воспринимают как точку отсчёта.

Флагманом европейского наступления должен стать электрический кроссовер EHS5, который впервые показали публике на автосалоне в Мюнхене. Среднеразмерная модель с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 85 киловатт-часов, по заявлению производителя, способна проехать на одном заряде до 550 километров. Окончательные технические спецификации для Европы ещё уточняются, но в Китае покупателям доступны две версии — заднеприводная с мощностью 339 лошадиных сил и полноприводная, выдающая 610 лошадиных сил. До сих пор лучшие результаты продаж в регионе показывала модель EHS7, но новинка может серьёзно изменить расстановку сил.

Основой успеха Hongqi станет… стоимость премиальных моделей. Другие китайские марки, такие как MG, Chery и BYD, уже доказали эффективность этой меры. Привлекательная цена — верный способ завоевать внимание любого покупателя. Главный дизайнер FAW Джайлс Тейлор проговорился, что в этом вопросе у бренда есть серьёзное преимущество. Благодаря «тесным связям с властями КНР» производитель получает доступ к передовым технологиям «по ценам, в которые вы просто не поверите».