В России подорожал один из лучших минивэнов

Китайский бренд, который входит в состав холдинга Great Wall, изменил стоимость одной из своих моделей на российском рынке. Речь о топовой версии гибридного минивэна Wey 80 2025 года выпуска — шестиместной комплектации Business Lounge. Теперь за этот автомобиль придётся заплатить 8 499 000 рублей, что на 200 тысяч рублей больше прежней цены (8 299 000 рублей).

© Quto.ru

Минивэн в семиместной комплектации Premium 2024 года выпуска по-прежнему можно приобрести за 6 899 000 рублей. С учётом действующих программ выгоды эта сумма может быть снижена на 300 тысяч — до 6 599 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

Премиальный полноприводный минивэн появился в России осенью 2024 года. Гибридная силовая установка объединяет полуторалитровый бензиновый турбомотор, выдающий 152 лошадиные силы, и два электродвигателя мощностью 95 и 52 лошадиные силы.

Благодаря такой схеме, версия Premium разгоняется до 100 километров в час за 5,7 секунды, а более тяжёлая Business Lounge — за 5,9 секунды. Максимальная скорость для обеих модификаций — 170 километров в час.

За автономность машины отвечают литий-ионные аккумуляторы. В базовом исполнении их ёмкость составляет 37,96 киловатт-часов, что позволяет проехать на чистой электротяге около 160 километров. В топовой комплектации — 44,28 киловатт-часа, что увеличивает запас хода до 183 километров. С полными баками и заряженной батареей дальность поездки минивэна может достигать 800 километров.