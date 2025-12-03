В России стартуют продажи новых минивэнов

Директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров сообщил «Российской газете», что в России стартовали реальные продажи новых минивэнов Sollers SP7.

© Южный автомобиль

«Поставки Sollers SP7 дилерам только начались. Уже заключены контракты, а первые автомобили клиенты получат в середине декабря. Основными покупателями выступают юридические лица — сервисы бизнес-такси, компании по трансферным перевозкам, а также государственные организации», — уточнил Петров.

Автомобиль комплектуется 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 237 л.с. и классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний.

В числе оборудования присутствуют круиз-контроль, системы активной и пассивной безопасности, набор электронных ассистентов, камеры кругового обзора и прочие современные опции. Салон рассчитан на семь человек. Цена модели стартует с отметки 4 990 000 рублей.