В России стартуют продажи новых минивэнов

От 4,9 млн рублей: в России начались продажи минивэнов Sollers SP7
Директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров сообщил «Российской газете», что в России стартовали реальные продажи новых минивэнов Sollers SP7.
Автомобиль комплектуется 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 237 л.с. и классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний.
В числе оборудования присутствуют круиз-контроль, системы активной и пассивной безопасности, набор электронных ассистентов, камеры кругового обзора и прочие современные опции. Салон рассчитан на семь человек. Цена модели стартует с отметки 4 990 000 рублей.