На аукционе нашли редчайший Lamborghini Diablo VT с пробегом всего 12 000 км

На площадке Bring A Trailer появился редкий Lamborghini Diablo VT 1994 года, прошедший всего около 12 тысяч километров. Текущая ставка уже достигла $275,000 (примерно 21,6 млн рублей).

Автомобиль оснащён 5,7-литровым атмосферным V12, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Кузов окрашен в ярко-красный цвет, а салон отделан чёрной кожей с красной окантовкой.

В комплектацию входят передний и задний дифференциалы повышенного трения, система полного привода Viscous Traction, тюнингованные элементы выхлопной системы, регулируемая подвеска, усилитель руля, 17-дюймовые пятиспицевые легкосплавные диски, тормоза Brembo, кондиционер, кассетная магнитола и спортивные ковшеобразные сиденья.

Созданный Марчелло Гандини Diablo впервые представили в январе 1990 года. Модель получила кузов из сочетания композитных материалов и алюминия. Данный экземпляр выделяется вентилируемой крышкой моторного отсека, выдвижными фарами, фирменными «ножницами»-дверями, противотуманками и четырьмя патрубками выхлопа.

На 17-дюймовые диски установлены шины Pirelli P Zero. За торможение отвечают суппорты Brembo и вентилируемые дисковые механизмы по кругу. Заводская регулируемая подвеска также на месте.

Атмосферный V12 развивает 499 л.с., которые передаются на все четыре колеса через механическую коробку и полноприводную систему с двумя дифференциалами повышенного трения.

На момент публикации ставка остаётся на уровне $275,000.