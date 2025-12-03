Продажи легковушек в России выросли впервые за 10 месяцев

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России увеличились на пять процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

Положительная динамика в этом сегменте российского авторынка была зафиксирована впервые за последние 10 месяцев, уточнили аналитики. В последний раз продажи новых легковушек в стране уходили в плюс в феврале. В январе годовой прирост оценивался в 11 процентов, после этого реализация стабильно снижалась, пояснили эксперты.

В целом за ноябрь в России продали в общей сложности почти 128 тысяч новых легковушек. Несмотря на это, по итогам первых одиннадцати месяцев реализация этого вида машин в стране просела на 18 процентов год к году, до 1,19 миллиона единиц. За это время продажи заметно просели у всех ключевых брендов.

Так, реализация машин Lada в январе-ноябре сократилась на 25,3 процента, до 298 373 штук. Впрочем, это не помешало российскому бренду сохранить за собой статус самого востребованного в стране. На второй строчке рейтинга оказался Haval с результатом в 153 802 проданных экземпляра (минус 12,4 процента), а топ-3 замкнул еще один китайский производитель — Geely (86 309 единиц, минус 38,4 процента).

Эксперты объясняют резкое падение продаж новых легковушек в России с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики относят жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов для значительной части населения, общее подорожание автомобилей и регулярное повышение утильсбора. Последнее обстоятельство, подчеркивают специалисты, особенно сильно ударит по ценам и продажам мощных иномарок в обозримом будущем. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил вилку подорожания при ввозе машин с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.