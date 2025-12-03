Половина проданных в России новых авто прошлогодними

За январь-ноябрь 2025 года в России было реализовано 1,19 млн новых легковых автомобилей, причем половина из них - 595 тысяч единиц - пришлась на машины 2023-2024 годов выпуска. Такие данные приводит Сергей Целиков из "Автостата".

Несмотря на сокращение доли прошлогодних автомобилей, они по-прежнему присутствуют в продаже. В ноябре дилеры реализовали 22,8 тысячи машин 2024 года и почти 3 тысячи - 2023 года выпуска. При этом продажи автомобилей текущего модельного года превысили 100 тысяч единиц.

Эксперт отмечает, что к концу осени насыщение рынка свежими поставками увеличилось, что и привело к снижению доли "залежавшихся" автомобилей до 20% по итогам ноября.

