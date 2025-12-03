Машины под заказ все — что ждет авторынок с новыми пошлинами в 2026 году

Эксперт рассказал, как выгоднее покупать автомобили при новых правилах ввоза

В 2026 году российский автобизнес столкнется с самой серьезной перестройкой за последние годы: повышение утильсбора, изменение правил ввоза и удорожание машин в большинстве сегментов сломают привычную модель авторынка.

О том, как изменится мир автомобилей в России и где появятся новые возможности в новом году, рассказал предприниматель, основатель компании Rublevka Cars и международного сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO Кирилл Митин.

Поворотным моментом для авторынка станет повышение утильсбора. Сегмент автомобилей, который активно ввозился в Россию последние годы, заметно вырастет в цене. Ввоз под заказ потеряет экономическую привлекательность, и модель, на которой держался рынок индивидуальных поставок, постепенно перестанет работать. На этом фоне неизбежно вырастет доля машин, которые будут оформляться на юридические лица. То есть, всё больше машин будет завозиться именно под последующую продажу со склада, по формату автосалонов.

Причина проста: цены на автомобили из наличия и на автомобили под заказ практически сравняются. Покупателю будет проще купить уже привезенную машину, чем ждать поставки 1-2 месяца. Тем более, что ключевая ставка снижается, и кредитная нагрузка со временем будет уменьшаться. В такой ситуации спрос сместится в сторону автомобилей, которые можно забрать сразу.

Эти изменения приведут к тому, что часть компаний уйдет с рынка. Работа со складом, закупкой и поддержанием ассортимента требует капитала и отлаженной системы. То, что раньше мог делать один человек, занимаясь автозаказом, теперь превращается в полноценную операционную модель, которая не сможет работать качественно без команды и инфраструктуры. Поэтому рынок будет постепенно перераспределяться в пользу тех, кто готов работать по формату автосалона.

На фоне удорожания автомобилей покупательская способность продолжит снижаться, и переход клиентов в более доступные сегменты станет активнее. Но речь не о премиальном классе: он традиционно будет оставаться устойчивым (в кризисные периоды он даже показывает рост). Основные изменения коснутся массового и среднего сегментов. Когда цены растут, покупатели начинают рассматривать альтернативы. Первыми в поле зрения оказываются китайские марки. Если появятся программы с льготными или беспроцентными кредитами, спрос на этот сегмент увеличится.

Повышение цен в большей степени коснется проходных автомобилей – в возрасте 3-5 лет и с двигателями объемом до 3 литров, в отношении которых действовали льготные ставки утильсбора, а также машин с двигателями мощностью более 160 л.с.

В первую очередь изменения затронут электромобили и гибриды – в основном из-за их высокой мощности. Например, у автомобилей Lynk&Co и Li Auto мощность составляет около 400 л.с. С 1 декабря цены на такие гибриды и электромобили увеличились на суммы от 2 миллионов и более рублей. С 1 января 2026 года индексация сборов сделает их дороже еще на полмиллиона. То есть общее удорожание составит порядка 2,5–2,6 млн рублей.

Общее повышение стоимости можно оценить не менее чем на 30%, а по ряду категорий – на 30–40%.

У сервисных центров будет наблюдаться приток клиентов. Срок владения автомобилями продолжит расти. Это касается и спроса на услуги по русификации, поскольку в страну поступает много автомобилей с китайского рынка, которые требуют доработок и обновлений. Поэтому сервисы в условиях удорожания рынка только укрепятся.

Дилеры также усилят свои позиции, поскольку модель продаж через автосалоны (с поставкой из наличия) будет пользоваться спросом. Крупные дилеры с бюджетами и собственными складами увеличат свою долю рынка благодаря отказу клиентов от заказа машин под поставку в пользу покупки готового автомобиля.

Многое зависит от бренда и качества продукта. На наш рынок вышло много китайских марок, но закрепиться смогли не все. Например, у Chery показатели слабые, а у Haval, наоборот, наблюдается положительная динамика. Все из-за качества обслуживания и скорости поставок запчастей. У Haval уже работают несколько заводов в России, благодаря чему удалось сократить сроки поставок деталей и гарантийного ремонта. Это дает бренду преимущество перед конкурентами.

Экспортные компании тоже будут менять направление работы. Рынок постепенно вытесняет посредников. Если прежняя цепочка могла включать несколько звеньев, то теперь она стала неконкурентоспособна: рост цен и ужесточение условий обнуляют маржу. Сохранят устойчивость и заработают те компании, которые могут работать с большим кредитным плечом, привлекать «дешевые деньги», привозить машины оптом и формировать цену без лишних наценок.

В первую очередь стоит усилить аналитику и внимательнее смотреть на тренды. В этой сфере всегда выигрывали те, кто раньше других находил новые модели и направления. Правила игры сохранятся: кто первым найдет новые марки в сегменте до 160 л.с., которые можно закупать недорого и привозить в Россию и которые точно будут пользоваться спросом, тот и заработает.

Раньше человек приходил в дилерский центр, садился с менеджером и в конфигураторе спокойно собирал машину «под себя». Потребность в этом процессе не исчезла. Людям все так же хочется выбирать комплектацию, цвет, опции в комфортных условиях и с высоким уровнем сервиса. Поэтому компании, которые смогут дать такой функционал через мобильное приложение или удобный IT-сервис, выиграют. В период турбулентности важно понимать потребности своего клиента, знать, кто он, что его волнует и чем можно закрыть его запрос.

Рынок будет смещаться в сторону продаж из наличия, а дилеры станут активнее работать со складом и внутренним рынком подержанных автомобилей. Следовательно, им потребуется стабильное снабжение машинами, а значит компании, которые смогут организовать для них поставки и полный спектр услуг, будут востребованы и смогут зарабатывать.