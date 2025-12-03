Тревожный чемоданчик: что надо обязательно положить в авто зимой

Quto составил список вещей, которые нужно иметь в багажнике зимой. Грузовой отсек любого частного автомобиля — кладезь самых разных, зачастую вообще не понятно как здесь оказавшихся вещей. Впрочем, нужного, особенно по зиме, там зачастую найти не удаётся — нет его там, дома или в гараже осталось. Как не попасть в столь комичную, с одной стороны, а с другой — совсем не приятную историю, вовремя «подложить соломки», а после принять невзгоду заснеженной дороги с ухмылкой опытного водителя — на Quto.ru

Многие водители убеждены, что отличие зимнего багажника от своего летнего его «альтер эго» — это щётка от снега и бутылка незамерзающей жидкости для омывателя лобового стекла. Остальное — от лукавого, мол, и сами — с усами. Спорить — бессмысленно, убеждать — ещё бесполезней, однако вряд ли хоть один шофёр от простого и дешёвого решения, способствующего сэкономить и время, и силы на эксплуатации машины в обществе снега и льда. Особенно если предстоящая зима — не первая, а поводов выехать за пределы кольцевой — с избытком. Собственно говоря, о таких решениях и стоит напомнить в преддверии очередного зимнего сезона.

Зима у нас, увы, редко бывает иссиня белой, снежной и красивой, словно сошедшей с полотен художников или детских сказок. Гораздо чаще — это грязное и серое время, когда «ударный коктейль» из бурой жижи, густо замешанной на дорожных реагентов, мгновенно залепляет не только лобовое, но и боковые стёкла. И если у первого есть дворники, которые с задачей справятся, то очищать боковые, без которых обзорности не будет, а так же зеркала заднего вида — придётся лично. Варежкой или снежком — не оттереть, нужны составы покрепче. И тут поможет «скребок 2.0», который за несколько сотен рублей можно купить на маркетплейсе или в магазине автозапчастей.

Это собранные в единый инструмент пульверизатор, который можно заправить обычной «незамерзайкой», и эластичный резиновый скребок. Очень удобно: брызнул и сразу же протёр буквально насухо. Обычно, это достаточно компактный «гаджет», который уместится в кармане водительского кресла и всегда будет под рукой, позволяя на любом разрешённом для парковки автомобиля месте оперативно очистить все стёкла. Однозначно: обязательно каждому автомобилю в городе!

Увы, не каждый отечественный автомобилист обладает полноприводным автомобилем или, тем более, внедорожником. Большинство эксплуатируют обычные легковушки, которые приводят в движение либо задние, либо передние колёса. В тандеме с изношенной зимней резиной или ледяным дождём, даже придворовый подъем может стать продолжением культового блокбастера «Миссия невыполнима». Только вот Том Круз на помощь не придёт. Выбираться из замнеженного и обледевшего двора придётся своими силами. И в этом очень поможет пачка обычной поваренной соли: самой дешёвой, которая найдётся в любом магазине около дома.

Фокус в том, что любая сложно преодолимая горка или замёрзшая парковка, с которой, кажется, и тронуться-то не получится, мгновенно станет проходимой, если посыпать её самой простой солью. И зацеп появится, и возможность для манёвра — даже рвать мотор и буксовать зачастую будет не нужно: спокойно , «в натяг», пользуясь внезапно появившимся «держаком» выехать. Ловкость? Удача? Нет, простой опыт, которым десятилетия уже пользуются водители со стажем. Кстати, открыть намертво примёрзшие гаражные ворота с помощью соли — тоже будет намного проще.

Одна из самых неприятных особенностей зимней эксплуатации автомобиля — покрытое по утрам льдом лобовое стекло. Электроподогрев есть не у всех, а ждать, пока машина прогреется, а триплекс оттает, благодаря печке — не дождёшься. Особенно на дизельной машине, которая в мороз, может и не прогреться вовсе. Как избежать этой бессмысленной траты времени? Есть очень простой, рабочий, и зачастую бесплатный способ, позволяющий буквально сразу начать движение даже тогда, когда ночью подморозило.

Нужно вечером накрыть «визор» простой тканью, можно даже старой скатертью или просто куском тряпки, хоть брезента, после чего закрепить «укрывной материал» дверьми и дворником и так оставить на ночь. Утром достаточно будет лишь снять ткань и убрать её в багажник до следующего вечера. Просто? Да. Бесплатно? Тоже, да. А работает на все 100%.

Конечно, скрести лопатой снег с машины не стоит — лакокрасочное покрытие «спасибо» не скажет. Но есть в нашей жизни такие перспективы, как ловкость тракториста, сумевшего собрать достаточный для потери бампера сугроб, или добрый сосед, откопавший свою, параллельно закопавший чужую машину, а так же старый-добрый зимний отпуск или эксплуатация машины только на выходных, которые обеспечат необходимый для проблем объём осадков перед автомобилем сами собой. Более того, до машины ещё дойти надо. Желательно, не промочив ноги, что выходит не у всех и не всегда.

Именно для подобных случаев в багажнике и должна лежать небольшая совковая лопатка. Более того, у неё есть конкретное техническое задание: она должна быть пластиковой, чтобы не натворить бед, летая по грузовому отсеку в движении, компактной, чтобы всегда и везде помещаться, а так же лёгкой. И, конечно, по форм-фактору — совковой: нам снег откидывать, а не лёд рубить. Стоит такая недорого, найдётся на любом маркетплейсе, но оказавшись в багажнике — задачу для себя получит каждую зиму. А может — и не один раз.

Не у себя, так у соседа проблемы с главной автомобильной батарейкой, с аккумулятором, зимой обязательно будут. Забытая в салоне лампочка, утечка тока, спасибо, сигнализация, или просто пожившая АКБ в итоге дадут один и тот же результат — машина утром не заведётся. Вялый отклик на ключ, мерцание приборной панели и осознание острой потребности в альтернативном источнике тока. Вместо обидной и не всегда успешной пляски с «крокодилами», гораздо функциональнее, актуальнее и технологичней один раз расщедриться на бустер — пуско-зарядную станцию, позволяющую несколько раз завести ДВС.

Раньше, лет 10 назад, это была тяжёлая, габаритная и дорогая установка, которая и была-то исключительно у разных СТО. Сегодня же это компактный, размером с ладошку, но мощный powerbank, в комплекте к которому идут те самые «крокодилы» — прищепки, что следует разместить на клеммах. Накинул, минуту подождал — и заводи: сил у бустера хватит и на трёхлитровый дизельный мотор, а уж современные крохотный «полторашки» он раскрутит запросто. Играючи. И сделает это несколько раз к ряду, не менее трёх.

Бустер — удовольствие не дешёвое, около 6-8 тысяч придётся заплатить за такой «страховочный крюк». Однако , простота использования, компактный размер и лёгкий вес, а так же удивительная стойкость к морозам, позволяющая просто положить его в багажник, сделает этот «гаджет» действительно актуальной опцией для каждого водителя, что эксплуатирует автомобиль зимой.

Пара носок, чтобы заменить после не слишком удачной утренней «зарядки» в лице очистки транспортного средства от рекордных осадков, банка специальной жидкости, дабы добавить в дизельное топливо и уберечь от замерзания солярку, старая куртка и видавшие виды, но ещё крепкие и тёплые башмаки, а так же добротный трос, такелажный шакл и прочие «соломки» много места не займут, но, наверняка, пригодятся. Зимой лишнего скарба не бывает, а сибиряки не мёрзнут, как известно, не потому, что морозостойкие от природы, а потому лишь, что тепло одеваются. Читай, готовятся заранее.