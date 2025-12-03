"Автостат" назвал десять самых популярных марок авто в России

По итогам ноября 2025 года в России самыми популярными автомобилями стали Lada, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце осени пришлось более 21% от общего объема, что в количественном выражении составляет 27 416 проданных машин», — сообщает агентство.

Далее следуют Haval 17 961 ед.), Tenet (9 914 ед.), Geely (9 672 ед.), Belgee (8 326 ед.), Changan (4 846 ед.), Solaris (4 113 ед.), японская Toyota (3 970 ед.), Chery (3 160 ед.) и Jetour (2 225 ед.).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.