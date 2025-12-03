Чем хороша подержанная Suzuki Vitara

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежную Suzuki Vitara с пробегом

Suzuki Vitara продавали с 2015 года и везли к нам из Венгрии, где модель выпускали на заводе Magyar Suzuki. Сегодня средняя цена восьмилетних машин – 1,5 млн рублей при пробеге около 110 тыс. км.

Этот кроссовер – редкий случай, когда модель можно без особых опасений брать с любыми моторами и коробками.

При длине 4175 мм у нее вполне вместительный багажник – 375 л, и неплохой клиренс – 185 мм.

Самый массовый и самый надежный мотор – 1.6 (110 л.с.) с распределенным впрыском.

Сергей Зиновьев, «За рулем»: