BYD представила топовую версию нового хита

BYD представила топовую версию кроссовера Atto 2 с увеличенным запасом хода и расширенным оснащением.

Новая комплектация получила название Comfort и стала самой продвинутой в линейке Atto 2. В отличие от версий Active и Boost, которые комплектуются аккумулятором на 45,1 кВт·ч и электродвигателем мощностью 177 л. с., Comfort оснащена батареей 65 кВт·ч и мотором на 224 л. с., обеспечивая до 430 км пробега по циклу WLTP.

Цена BYD Atto 2 Comfort составляет 36 690 евро (около 3,3 млн рублей по актуальному курсу), что на 5 000 евро выше версии Active и на 3 000 евро дороже комплектации Boost. В оснащении новая версия во многом повторяет Boost, но добавляет затемнённые задние стекла, электрорегулировку водительского сиденья и многорычажную заднюю подвеску. Управление выбором направления движения теперь осуществляется через подрулевой селектор.

Официальные изображения и полный перечень характеристик будут опубликованы позднее. Кроме того, BYD готовит к выпуску гибридную модификацию Atto 2 DM-i. Новая топовая версия рассчитана на покупателей, которым важны экономичность и комфорт при повседневной эксплуатации.