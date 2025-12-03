В Европе началось производство китайских автомобилей GAC

Китайский автопроизводитель GAC запустил серийное производство электрического кроссовера Aion V на заводе Magna в Граце (Австрия). Этот шаг позволит компании обойти высокие пошлины и компенсационные сборы на ввоз автомобилей из Китая в ЕС, которые достигают 35,3%.Частичная сборка автомобилей в Европе (метод SKD) снижает расходы и помогает китайским брендам укреплять позиции на европейском рынке.

© GAC

С 15 сентября 2025 года Xpeng совместно с Magna в Граце (Австрия) производит китайские электромобили для европейского рынка. Теперь и GAC начинает сотрудничество с контрактным производителем. Серийное производство полностью электрического Aion V уже запущено на заводе Magna. Этот шаг демонстрирует, что всё больше китайских производителей выбирают производство в Европе, чтобы усилить своё присутствие на рынке.

Сотрудничество GAC и Magna может иметь стратегическое значение для автомобильного бренда. Производство Aion V в Граце помогает китайскому производителю избежать пошлин и компенсационных сборов, которые применяются при ввозе полностью произведённых в Китае автомобилей в ЕС.

В целом производители должны платить импортную пошлину в размере 10% на автомобили из Китая. Кроме того, ЕС взимает так называемые компенсационные пошлины, которые могут различаться в зависимости от производителя и достигать 35,3%. Эти сборы действуют с ноября 2024 года.Завод в Граце способен выпускать автомобили с ДВС, гибриды и полностью электрические машины на одной производственной линии — что делает его удобной площадкой для «локализации» китайских брендов.Aion V, выпускаемый для Европы, уже сертифицирован и имеет 5‑звёздочный рейтинг по безопасности (по стандарту Euro NCAP).В официальном заявлении GAC подчёркивает, что «Европа — ключевой рынок» в их глобальной стратегии; сотрудничество с Magna должно «предоставить европейским клиентам электромобили с ценностями GAC: продуманными технологиями, устойчивостью и качеством».