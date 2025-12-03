Появились первые фото "Гелендвагена"-кабриолета: новый Mercedes G-Класса

Mercedes-Benz добавил в семейство G-Класса открытую модификацию — G-Cabriolet, которая вскоре будет доступна почти во всех странах мира. Первые официальные фотографии уже появились.

© Mercedes

Современный G-Класс по продажам уже превзошел своего легендарного предшественника. Для швабского бренда новая версия внедорожника с 2018 года стала настоящим коммерческим успехом.

По сравнению с оригинальной моделью, современный G-Класс получил передовые технологии, повышенный комфорт и более роскошное оснащение. Судя по всему, внедорожные способности сейчас больше демонстративны, чем практичны — особенно на мировых рынках успех приносят спортивные версии AMG. Несмотря на высокую цену и растущую конкуренцию, спрос на G-Класс остается стабильно высоким и во многих странах даже превышает предложение.

Именно поэтому Mercedes решил расширить ассортимент. После относительно скромного успеха электрической версии G-Класса с технологией EQ, на сцену выходит открытый кабриолет. Сначала был тизер с теневым изображением, а теперь компания показала первые заводские прототипы, что знаменует начало обширных тест-драйвов. Хотя G-Класс в целом уже полностью отработан, кабриолет должен подарить полный опыт владения, особенно при езде с открытым верхом.

Новая версия с тканевым верхом перекрывает багажник и большую часть салона. Для сохранения жесткости остаются боковые панели и стойки C, а также ожидается наличие поперечной распорки между стойками.

Как сообщил представитель Mercedes: «Мы планируем предлагать этот автомобиль почти во всех странах мира — и впервые в США. Но пока слишком рано говорить о деталях». Осталось только ждать, что компания покажет дальше.