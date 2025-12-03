Belgee взвинтила цены на машины и остановила продажи одной популярной модели

Белорусский бренд Belgee обновил прайс-листы на свои кроссоверы X70 и X50 в России. По информации портала "Автоновости дня", это связано с пересмотром ценовой политики и уменьшением размеров специальных предложений.

Флагман Belgee X70 подорожал сразу на 30 тысяч рублей в четырех комплектациях. Цена версии Active осталась неизменной, но уменьшение спецвыгоды сделало ее менее доступной. Теперь стоимость Belgee X70 варьируется от 2 575 990 до 2 975 990 рублей.

Рестайлинговая модель Belgee X70, дебютировавшая в России осенью прошлого года, сохранила 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Однако кроссовер получил обновленный дизайн и улучшенную мультимедийную систему с поддержкой CarPlay.

Дореформенный Belgee X70 больше не продается в России - машина пропала с сайта марки в РФ. Кроме того, исчезла упоминание о ней и на белорусской странице бренда.

Младший кроссовер Belgee X50 также стал менее доступным. Спецвыгода уменьшена на 20 тысяч рублей во всех комплектациях, что привело к росту цен. Теперь Belgee X50 стоит от 2 269 990 до 2 500 190 рублей со скидкой, а без нее - почти на 200 тысяч дороже. Модель оснащена 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

