Еще одна модель Geely ушла из России

Компания Geely сняла с продажи в России седан Emgrand - модель исчезла с официального сайта бренда. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе китайского бренда, новые поставки автомобилей в нашу страну не планируются.

© Российская Газета

"На данный момент Geely Emgrand есть в наличии у некоторых дилеров. Новые поставки текущего поколения модели в Россию не планируются", - ответили в Geely на запрос "РГ".

Напомним, в ноябре у седана исчезли версии с механикой. С "автоматом" машину предлагали по цене 2 393 990 - 2 663 990 рублей без учета специальных выгод.

Место Geely Emgrand занял Belgee S50, продажи которого стартовали 30 сентября. Автомобиль оснащается 122-сильным атмосферным мотором в сочетании с МКП или классическим "автоматом". Цена - от 1 849 990 до 2 269 990 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что седан Belgee S50 столкнулся с ажиотажным спросом в РФ: у большинства дилеров машины уже закончились.