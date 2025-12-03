Hongqi готовится к премьере роскошного седана для РФ

В первом квартале 2026 года в нашей стране состоится премьера совершенно нового люксового седана Hongqi L1. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе премиального бренда, эта модель станет первым автомобилем из линейки Hongqi класса «люкс», официально доступным в России и не имеющим прямых конкурентов на местном рынке.

© Hongqi

Hongqi L1 будет представлен в РФ с мощным V6-двигателем с двойным турбонаддувом (380 л.с., 570 Нм), 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода. Подробные технические данные и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Сейчас модель проходит необходимую сертификацию.

Напомним, мировая премьера Hongqi L1 прошла на Пекинском автосалоне 2024 года, а осенью того же года роскошный седан дебютировал и на Парижском автосалоне, став единственной моделью с ДВС. Внешний облик L1 заметно отличается от других премиальных моделей Hongqi: для него использован классический дизайн, характерный для представительских правительственных автомобилей марки.

На внутреннем рынке Китая модель известна под названием Guoya. Ее габариты составляют: длина — 5 353 мм, ширина — 1 998 мм, высота — 1 511 мм при колесной базе 3 260 мм.

В пресс-службе также отметили, что сегодня бренд Hongqi представлен в России широкой линейкой из восьми моделей, включающей кроссоверы, седаны и минивэны. В 2026 году HS5 Classic, продающийся с 2023 года, окончательно будет заменён новой моделью Hongqi HS5 New.