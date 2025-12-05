Названа средняя цена нового китайского авто в России

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России в ноябре 2025 года увеличилась в сравнении с октябрем на 3%, до 3,86 млн рублей, говорится в исследовании "Авто.ру оценка" (материалы есть в распоряжении ТАСС). При этом средняя цена нового отечественного автомобиля в ноябре возросла на 8% относительно предыдущего месяца и составила 1,85 млн рублей.

"По данным "Авто.ру оценка", в ноябре зафиксирован новый скачок средней стоимости нового автомобиля, который оказался самым значительным в этом году. Средняя цена отечественной машины поднялась сразу на 8% относительно октября и достигла 1,85 миллиона рублей. Средняя стоимость китайского автомобиля превысила 3,68 миллиона рублей, что на 3% выше прошлого месяца", - сказано в исследовании.

По данным экспертов "Авто.ру оценка", в ноябре на российском рынке заметно потеряли в стоимости несколько моделей автомобилей. Наибольшее снижение цены показал кроссовер Jetour Dashing - его стоимость сократилась на 3,6%, до 3 млн рублей. Также подешевели Voyah Dream (до 8,24 млн рублей; -1,6%) и Omoda C5 (до 2,67 млн рублей; -1,4%).

"Стремительное движение вверх показателя средней стоимости в ноябре вызвано как пересмотром розничных цен в сторону повышения, так и изменением самой структуры предложения", - отмечают эксперты исследования.

Так, число объявлений с моделями китайских марок за месяц сократилось на 10%, а в годовом сравнении - на 60%. В то же время сегмент предложения от отечественных марок подрос на 13%.

В документе отмечается, что в ноябре предложение на автомобиль Lada Iskra увеличилось в 1,5 раза по сравнению с октябрем.

В трех регионах России по итогам ноября цены на новые автомобили снизились более чем на 10%, причем наибольшее падение - до 1,99 млн рублей - зафиксировано в Калужской области. Лидером роста впервые стал столичный регион с ростом на 4,5% (5,46 млн рублей), в то время как в Санкт-Петербурге подорожание составило лишь 1% (3,3 млн рублей).