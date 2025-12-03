Kia анонсировала новинку с необычным дизайном

Корейская марка готовится представить новый концепт. Информации пока минимум. Согласно основной версии, прототип лишь продемонстрирует развитие корпоративного дизайна Kia. А вот некоторые зарубежные медиа считают, что шоу-кар перевоплотится в наследника Stinger.

© Колеса.ру

Под конец года компания Kia оказалась щедра на премьеры и анонсы. Так, в ноябре был представлен большой бензиновый кроссовер Telluride второго поколения. На следующей неделе раскроется свежий паркетник Seltos. Вдобавок опубликованы изображения серийного электрокросса Kia EV2, презентация которого пройдет 9 января 2026-го. Теперь же засвечена еще одна новинка: тизеры выложил на своих страницах в соцсетях глобальный офис Kia. Это шоу-кар, компания пока так и обозначила его – Concept.

Тизеры сопровождают расплывчатые фразы: «Будущее скрыто в тенях. Наше видение скоро обретет форму» и «Новое будущее на горизонте». Никакой другой официальной информации о концепте на момент публикации новости Kia не предоставила, нет даже даты премьеры.

Не исключено, что на примере прототипа марка просто продемонстрирует дальнейшее развитие своего фирменного стиля, на нем также могут опробовать какие-то новые технологии. Ну и еще это наверняка электрокар.

А вот зарубежные профильные медиа, в свою очередь, считают, что концепт станет предвестником «зеленого» наследника большого лифтбека Kia Stinger. Напомним, производство построенной на заднеприводной платформе пятидверки окончательно свернули в 2023 году. Позже в Сети появлялась информация о том, что Kia работает над мощным электрокаром, который мог бы заменить Stinger. Тот автомобиль мелькал под внутризаводским индексом GT1.

Что же касается концепта, то если ориентироваться лишь на дизайн и не брать в расчет техническую составляющую, то передняя часть и корма у него действительно получились эффектными. Но вот в профиль он вряд ли похож на спорткар.

Больше подробностей о таинственной новинке Kia должны раскрыть в ближайшее время.