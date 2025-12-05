Toyota объяснила, зачем регистрирует модели в России

Российское подразделение Toyota прокомментировало регистрацию новых патентов на товарные знаки, появившуюся в официальных реестрах.

© Toyota

Как сообщили Autonews.ru в ООО «Тойота Мотор», у компании зарегистрировано «сотни» наименований, и их регулярное обновление является стандартной процедурой. Это касается и ключевых моделей: недавно в базе ФИПС вновь появилось название Land Cruiser Prado, ставшее одним из 86 товарных знаков, обновлённых с 2022 года. Ранее компания также зарегистрировала торговые марки Toyota Supra, Prius, C-HR и новый Land Cruiser FJ.

В Toyota подчеркнули, что компания продолжает работать на российском рынке и выполнять обязательства по обслуживанию автомобилей брендов Toyota и Lexus.

«Toyota не покидала российский рынок, — заявили в компании. — Мы продолжаем делать всё возможное для выполнения своих обязательств перед клиентами и обеспечивать послепродажное обслуживание владельцев автомобилей Toyota и Lexus».

Также в компании напомнили о процедуре продления прав на товарные знаки: «В зависимости от даты их первоначальной регистрации срок действия может истекать, и в соответствии с общепринятой практикой компания продлевает свои права на использование этих марок».

Хотя поставки новых автомобилей и работа завода под Санкт-Петербургом были остановлены в 2022 году, автомобили Toyota продолжают поступать в Россию через параллельный импорт. Несмотря на прекращение прямых поставок, бренд стабильно входит в десятку самых продаваемых в стране.