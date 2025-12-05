В Toyota показали новый флагманский спорткар и его гоночную версию

Toyota Gazoo Racing, спортивное подразделение японской компании, представило новый флагманский спорткар марки — Toyota GR GT, а также прототип его гоночной версии — Toyota GR GT3. Согласно создателям, три ключевые особенности машины это низкий центр тяжести, малый вес и улучшенная аэродинамика.

Отмечается, что Toyota GR GT изначально разрабатывался под руководством главы Toyota Motor Company Акио Тойоды как гоночный автомобиль, допущенный к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Toyota GR GT оснащается расположенным спереди 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и вместе с электромотором выдаёт 650 л. с. мощности. Максимальная скорость новинки — свыше 320 км/ч.

Автомобиль также получил карбон-керамические тормоза Brembo и построен на базе первого в истории компании полностью алюминиевого кузова. Причём в Toyota подчёркивают, что в первую очередь инженеры разработали аэродинамическую модель, в которую позднее был вписан дизайн машины.

Отмечается, что в данный момент автомобили представлены в виде прототипов, а официальная презентация GR GT и GR GT3 состоится в 2027 году.

Напомним, Toyota GR Supra вскоре будет снята с производства, а в ноябре 2024 года компания представила финальную спецверсию модели.