В России объявлены цены на полноприводный Tenet T4

В дилерских центрах Tenet появилась новая версия компактного кроссовера T4 с полным приводом. Список доступных россиянам комплектаций Active и Prime расширен за счет версий с приставкой I-4WD в названии, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе российской марки.

© пресс-служба Tenet

Под капотом машины установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Агрегаты обеспечивают разгон с места до 100 километров в час за 11,4 секунды, а расход топлива в трассовом режиме составляет 6,9 литра бензина на 100 километров пути.

Производитель отметил, что интеллектуальная система полного привода срабатывает практически мгновенно, при необходимости подключая заднюю ось и распределяя на нее до 50 процентов крутящего момента. Водителю доступно шесть ездовых режимов, включая внедорожные.

Автомобиль оснащается светодиодной оптикой, виртуальной приборной панелью диагональю 10,25 дюйма, экраном медиасистемы того же размера, поддержкой подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, кондиционером, камерой заднего вида и задними парктрониками, круиз-контролем, бесключевым запуском двигателя, а также подогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Исполнение Prime 4WD, помимо прочего, получило камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, аудиосистему с 6 динамиками, передние датчики парковки, электрические регулировки водительского кресла и электропривод складывания зеркал.

Цены на полноприводные варианты Tenet T4 в комплектации Active начинаются от 2 390 000 рублей, Prime — от 2 550 000 рублей.

